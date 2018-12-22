Askerdeyken Sıfır Kilometre Araba Kazandı

Bursa
'da, askere gitmeden önce "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" kapsamında yaptığı bir alışveriş nedeniyle çekilişe katılan Rahmi Sani, sıfır kilometre otomobil kazandığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) vatani görevini yaparken öğrendi.
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışverişin canlandırılması amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi
ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında çekilişle 10 şanslı kişiye otomobil hediye edildi.
BTSO Hizmet Binası'nda Milli Piyango İdaresi
yetkilileri ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından talihli kişiler, merkez Osmangazi ilçesindeki Orhangazi Parkı
'ndaki anahtar teslim töreniyle araçlarını aldı.
Törendeki talihlilerden birisi de KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da halen er olarak vatani görevini yapan ve terhisine 9 ay kalan 21 yaşındaki Rahmi Sani oldu.
Sani, bir kuyumcudan alışveriş yaptıktan sonra etkinliğe katılarak çekilişe hak kazandı. Söz
konusu etkinlik devam ederken vatani görevini yapmak için Lefkoşa'ya giden Sani, otomobil talihlisi olduğunu anahtar teslim törenindeki çekilişe katılan amcasının oğlu Hüseyin Sani'den öğrendi.
Dalga geçiyorlar sandı
KKTC'de vatani görevini yapan er Rahmi Sani, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, otomobilin, aldıkları küpe sayesinde çıktığını söyledi.
Ablasıyla beraber alışverişe çıkıp, tarihi çarşıdaki bir kuyumcudan alışveriş yaptıklarını anlatan Sani, "Küpeyi aldıktan sonra çıkarken dışarıda tesadüfen çekilişin afişini gördüm. Ablam 'Bize çıkmaz boşver' dedi. Ben de 'En azından deneriz' dedim ve geri dönüp kuyumcudan fişi aldım. Bu fişle de yarışmaya başvurduk." diye konuştu.
Birkaç gün sonra KKTC'ye askere gittiğini anlatan Sani, şöyle devam etti:
"Askere geldikten sonra amcamın oğlu aradı. 'Sana araba çıkmış' dedi. Ben de 'Dalga geçme benimle' deyip telefonu kapattım. Sonra gerçek olma ihtimalini düşünüp, internete girdim. Bir de baktım ki araba bana çıkmış. Sevinçten havalara uçtum. Şu an arabam ben orada olmasam da kapımın önünde duruyor. Hayalim gerçekleşti."
Rahmi Sani'nin otomobilini vekaleten alan amcasının oğlu Hüseyin Sani de ilk haberi aldığında çok şaşırdıklarını dile getirdi.
Kuzenine yetkililerin uzun süre ulaşmaya çalıştığını ama başarısız olduklarını söyleyen Sani, "Askerde olduğu için kuzenime ulaşamayınca bana ulaştılar. Biz haber verince Rahmi araştırıp doğrulamış. Havalara uçtu. Askerlik görevini yaparken sıfır kilometre otomobil sahibi oldu. İlk söylediğimde bana inanmadı. 9 ay sonra askerden dönüp otomobilini kullanmaya başlayacak." dedi.