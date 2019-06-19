Askere Alma Kanun Teklifinde değişiklik
1 saat önce
Askere Alma Kanun Teklifi'nde değişiklik yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Askere Alma Kanun Teklifi'nde değişiklik yapıldı. TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin 45. maddesinde yapılan değişiklik askerlik hizmetinden muaf olma Milli Güvenlik Kurulunca gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı
teklifi üzerine ve Cumhurbaşkanı
onayıyla yapılacak.
(İHA)
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