Son Dakika Haberleri: Askere Alma Kanun Teklifinde değişiklik
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Askere Alma Kanun Teklifinde değişiklik

1 saat önce

Askere Alma Kanun Teklifi'nde değişiklik yapıldı.

Askere Alma Kanun Teklifinde değişiklik, System.String[]
Askere Alma Kanun Teklifi'nde değişiklik yapıldı. TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin 45. maddesinde yapılan değişiklik askerlik hizmetinden muaf olma Milli Güvenlik Kurulunca gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı teklifi üzerine ve Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Mgk, Güncel
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