Askere alma kanun teklifinde yeni gelişme
2 saat önce
Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, TBMM'deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar'ın, MHP
grubu ile 15.00'te, İYİ Parti
grubu ile 18.00'de görüşeceği öngörülüyor. - ANKARA
Hulusi Akar, yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek
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