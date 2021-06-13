Üye Girişi
Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben - Son Dakika

Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben

13.06.2021 15:10

Formula 1'de Haas takımın çaylak pilotu Nikita Mazepin, ülkesi Rusya Savunma Bakanlığı tarafından askerliğe çağırıldı. 22 yaşındaki sürücü, askere gitmemesi halinde bir yıl hapis ceza alacak. 22 yaşındaki Rus F1 pilotu Mazepin, tıpkı İstanbul'da polisin bir eve yaptığı operasyonda balkona çıkan gencin 'Okuyorum ben ya!' sitemine benzer şekilde, "Durum açık, ben üniversite okuyorum" diyerek kendisini savundu.

Kariyerinde ilk kez Formula 1'de yarışan olan Haas takımının Rus pilotu Nikita Mazepin, ülkesi Rusya tarafından zorunlu askerlik görevine çağrıldı.

1 yıllık zorunlu askerlik yapması gereken Mazepin, askerlik görevini reddetmesi halinde ise hapis cezası tehlikesi ile karşı karşıya. 22 yaşındaki sürücünün askerliğini ertelemesi veya yedek subay olarak yapması için ise üniversiteden mezun olması gerekiyor.

Şu anda Moskova Devlet Üniversitesi'nde lisans eğitimini alan Haas pilotu Mazepin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

BEN ÜNİVERSİTE OKUYORUM"

"Son zamanlarda benimle ilgili bazı tartışmaların olduğunun farkındayım. Bana göre durum oldukça açık ve net. Ben üniversitede okuyorum ve Rusya'da askerlik hizmetini yerine getirmek için iki farklı yol var. İlk seçenek üniversiteyi bitirip ardından bir sene askere gitmek. Diğer seçenek ise ordu için yeterli forma sahipseniz ve dersleriniz de iyiyse, elitler ordusuna katılmak ki bu tamamen farklı bir sistemle işliyor. Sadece haftada bir gününüzü alıyor ve burada yedek subay olmayı öğreniyorsun. Bu, üç yıl sürüyor ama haftada sadece bir gün ve aslında sınıfta ders görmek gibi oluyor. Zaten iki yıldır yaptığım şey de bu. Elbette, bir yedek subay olarak mezun olabilmek için bir yıl daha buna devam edeceğim. Beş gün önce, son final sınavıma girdim ve üniversitedeki dördüncü yılımı tamamladım. Önümüzdeki iki yılda ise yüksek lisans yapacağım."

MAZEPİN'İN BABASI: RUSYA SPORCULARI UMURSAMIYOR

Rus pilot Nikita Mazepin'in milyarder babası Dmitry Mazepin ise konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya hükümetini eleştirdi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin, oğlu Nikita Mazepin'in askerlik kampına çağrıldığını doğruladı ve ardından genel olarak Moskova'nın zorunlu askerlik için kabul ettiği sisteme karşı olduğunu söyledi.

Dmitry Mazepin, oğlunun spor taahhütleriyle bağdaşmayan askerlik hizmetiyle uğraşmak zorunda kaldığını ve birçok genç Rus sporcu için bu sorunun ortak olduğunu ifade etti. Ayrıca Baba Mazepin, Rus hükümetinin bu sorunu görmezden geldiğini ve ülkenin sporcularını umursamadığına inandığını söyledi.

Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben

F1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben 15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum 14:49 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim 14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim
Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar 14:38 Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu 13:59 Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi 13:25 Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi
Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez 12:28 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar 11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu

Son Dakika Haberleri
15:36 Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
14:48 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
14:46 Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol hayatını sürdürme ihtimali zayıf
14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim
14:44 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın
14:38 Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar
14:02 Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır
13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var
Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı         
15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde         
15:14
Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol hayatını sürdürme ihtimali zayıf Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol hayatını sürdürme ihtimali zayıf         
14:47
Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın         
14:44
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır         
14:03
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri         
11:38
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 15:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Askere çağrılan F1 pilotundan tebessüm ettiren cevap: Okuyorum ben - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement