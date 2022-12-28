155 kilo olan ve "Askere gidemezsin" denilen genç, 4 ayda 57 kilo vererek askere alınmak için başvuruda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

155 kilo olan ve "Askere gidemezsin" denilen genç, 4 ayda 57 kilo vererek askere alınmak için başvuruda bulundu

28.12.2022 16:01

Manisa Alaşehir'de yaşayan 155 kilo ağırlığındaki Nuh Kılıç, kendisine "Askere gidemezsin" denilmesinin ardından spora başladı. Sıkı bir program uygulayan vatan sevdalısı genç, 4 ayda 57 kilo vermeyi başardı. Nuh, şimdi milletine hizmet edebilmek için askere gidecek.

Alaşehir'de 7 çocuklu bir ailenin 6'ncı çocuğu olan Nuh Kılıç 4 ay önce askere gitmek için başvurdu. 155 kilo olması nedeniyle askere alınmayan Kılıç, askere gidemediği için büyük bir üzüntü yaşadı. Fazla kilolarından kurtulmak için zayıflamaya karar veren Kılıç, spora ve diyete başladı. 4 ay boyunca sıkı bir program uygulayan Kılıç, 57 kilo verip, 98 kiloya düştü.

Manisalı Nuh 'Askere gidemezsin' lafına içerlendi, sonrasında yaşanılanlar göz yaşarttı

"ASKERLİK İÇİN TEKRAR BAŞVURU YAPTIM"

Diyet ve spor programını Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci'nin yönlendirmesiyle uyguladığını anlatan Kılıç, "Askerlik şubesine gittiğimde fazla kilom nedeniyle askerlik yapamayacağım söylendi. Zor günler yaşadım. Mide küçültme ameliyatı olmayı düşünürken, Adem Hoca ile tanıştık. Kısa sürede disiplinli çalışarak kilo verebileceğimi söyledi. Hayatım kilo vermeden önce çok zordu. Dışlandığım oldu ve sosyal ortamlardan uzak durmak zorunda hissettim. Son olarak askerlik şubesine muayene için gittiğimde bu kiloyla askere alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine hırs yaptım, inat ettim ve gereken kiloyu verdim. Askere gidebileceğim. Vatanıma hizmet edebileceğim için çok mutluyum. Askerlik için tekrar başvuru yaptım" ifadelerini kullandı.

Manisalı Nuh 'Askere gidemezsin' lafına içerlendi, sonrasında yaşanılanlar göz yaşarttı

AZMİ SAYESİNDE BAŞARDI

Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci, "Nuh, 4 ay önce geldiğinde kilolu olduğu için askere alınmadığını ve bu nedenle mide ameliyatı olmak istediği yönündeki düşüncesini paylaştı. Uygulayacağımız program sayesinde, spor ve diyetle kilo verebileceğini söyledik. Hem diyeti hem de sporu ara vermeden düzenli bir şekilde sürdürdü. 155 kilodan 98 kiloya düştü. Askerlik başvurusunu yaptı. Azminden dolayı onu tebrik ediyor ve onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Manisalı Nuh 'Askere gidemezsin' lafına içerlendi, sonrasında yaşanılanlar göz yaşarttı
Manisalı Nuh 'Askere gidemezsin' lafına içerlendi, sonrasında yaşanılanlar göz yaşarttı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sakaryaspor, sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını yaptı Sakaryaspor, sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını yaptı SPOR Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama SPOR Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

Adem Demirci, Alaşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 155 kilo olan ve 'Askere gidemezsin' denilen genç, 4 ayda 57 kilo vererek askere alınmak için başvuruda bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü
17:36 Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu
17:35 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan çarpıcı açıklama: Bankadaki 2.5 kilo altınım dışında başka servetim yok
17:26 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı
17:10 Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunacak
16:47 Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı
16:39 Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
16:38 Bahçeli'den Davutoğlu'nun sert sözlerine bir o kadar sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır
16:33 Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor
16:33 Lir kuşunun sesi, duyanları ürkütüyor! İşte kuşun sosyal medyada milyonlarca izlenme alan videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 18:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: 155 kilo olan ve "Askere gidemezsin" denilen genç, 4 ayda 57 kilo vererek askere alınmak için başvuruda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement