155 kilo olan ve "Askere gidemezsin" denilen genç, 4 ayda 57 kilo vererek askere alınmak için başvuruda bulundu

Alaşehir'de 7 çocuklu bir ailenin 6'ncı çocuğu olan Nuh Kılıç 4 ay önce askere gitmek için başvurdu. 155 kilo olması nedeniyle askere alınmayan Kılıç, askere gidemediği için büyük bir üzüntü yaşadı. Fazla kilolarından kurtulmak için zayıflamaya karar veren Kılıç, spora ve diyete başladı. 4 ay boyunca sıkı bir program uygulayan Kılıç, 57 kilo verip, 98 kiloya düştü.

"ASKERLİK İÇİN TEKRAR BAŞVURU YAPTIM"

Diyet ve spor programını Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci'nin yönlendirmesiyle uyguladığını anlatan Kılıç, "Askerlik şubesine gittiğimde fazla kilom nedeniyle askerlik yapamayacağım söylendi. Zor günler yaşadım. Mide küçültme ameliyatı olmayı düşünürken, Adem Hoca ile tanıştık. Kısa sürede disiplinli çalışarak kilo verebileceğimi söyledi. Hayatım kilo vermeden önce çok zordu. Dışlandığım oldu ve sosyal ortamlardan uzak durmak zorunda hissettim. Son olarak askerlik şubesine muayene için gittiğimde bu kiloyla askere alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine hırs yaptım, inat ettim ve gereken kiloyu verdim. Askere gidebileceğim. Vatanıma hizmet edebileceğim için çok mutluyum. Askerlik için tekrar başvuru yaptım" ifadelerini kullandı.

AZMİ SAYESİNDE BAŞARDI

Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci, "Nuh, 4 ay önce geldiğinde kilolu olduğu için askere alınmadığını ve bu nedenle mide ameliyatı olmak istediği yönündeki düşüncesini paylaştı. Uygulayacağımız program sayesinde, spor ve diyetle kilo verebileceğini söyledik. Hem diyeti hem de sporu ara vermeden düzenli bir şekilde sürdürdü. 155 kilodan 98 kiloya düştü. Askerlik başvurusunu yaptı. Azminden dolayı onu tebrik ediyor ve onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.