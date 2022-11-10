Askere gideceği gün trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Askere gideceği gün trafik kazasında yaşamını yitirdi

10.11.2022 12:02

Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında askere gitme hazırlığı yapan can verirken 2 kişi de yaralandı.

Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan şehir merkezine giden H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ASKERE GİDECEKTİ, HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde otomobilde yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Y.G. ve M.G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Askere gideceği gün trafik kazasında hayatını kaybetti

KİLOMETRELECE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisi ve jandarma ekipleri, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından güvenli bir şekilde yeniden ulaşımı sağladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yerinden kareler;

Askere gideceği gün trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere gideceği gün trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere gideceği gün trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
MLKP terör örgütü şüphelisi Edirne'de yakalandı MLKP terör örgütü şüphelisi Edirne'de yakalandı Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ'nin yürüttüğü çalışmaları inceledi Edirne Valisi Kırbıyık, DSİ'nin yürüttüğü çalışmaları inceledi

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Askere gideceği gün trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Azerbaycan ve Türkiye'den gazetecilerin buluştuğu gecede Haberler.com'a anlamlı ödül
11:46 588 milyon liraya imza atan yıldız futbolcu şimdi günlük 84 liraya çalışıyor
11:41 Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde dikkat çeken slogan! CHP tepki göstermişti
11:32 Rüşvet iddialarına ilişkin Ataşehir Belediyesinden açıklama: Görevine son verildi
11:30 İbrahim Tatlıses'e rakip olsun diye çıkarılan Mahmut Tuncer, İmparator ile neden küstüklerini anlattı: Birbirimize gıcık oluyoruz
11:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile anması dikkat çekti
11:02 Atatürk'ü anmak için bir mesaj paylaşan Abdullah Gül'ün o hareketi dikkat çekti
10:53 Rekabet Kurulu aralarında Avon'un da bulunduğu 6 kozmetik şirketine soruşturma açtı
10:45 Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi
10:26 Eski eşi tarafından vurulan kadının sözleri kan dondurdu: Beni 5 kocaya verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 12:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Askere gideceği gün trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement