Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

31.07.2023 23:15

İstanbul Sultangazi'de askere gideceklerini söyleyerek esnaf ve vatandaşlardan para toplayan 3 şahsa 'dilencilik' gerekçesiyle para cezası kesildi. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine Cebeci Mahallesi'nde çalışma başlattı ve 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada toplam bin 500 TL ele geçirildi ve şahıslara toplam 617 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Sultangazi'de askere gideceklerini söyleyerek esnaf ve vatandaşlardan para toplayan 3 şahsa 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

"ASKERE GİDECEĞİM, KİMSEM YOK"

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine Cebeci Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı

ÜZERLERİNDEN BİN 500 TL ÇIKTI

Yapılan çalışmada, esnaf ve vatandaşlardan askere gideceğini ve kimselerinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada toplam bin 500 TL ele geçirildi.

Şahıslara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince toplam 617 TL idari para cezası kesildi.

Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
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Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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