Son Dakika Haberleri: Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 4 Kişiye, Ceza Kesildi

Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 4 Kişiye, Ceza Kesildi

10 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, askere gideceklerini söyleyerek, para toplayan 4 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre dilencilikten 124'er TL para cezası kesildi.

Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 4 Kişiye, Ceza Kesildi, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, askere gideceklerini söyleyerek, para toplayan 4 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre dilencilikten 124'er TL para cezası kesildi. Şüphelilerin, askerlik hizmetlerini yaptıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi İlçesi Sırakapılar Mahallesi'nde, 4 kişinin ellerindeki Türk bayrağına sarılı küçük tepsileri insanlara uzatıp, askere gideceklerini söyleyerek para topladığı ihbarını aldı. Mahalleye giden polis ekipleri, para toplarıkları sırada suçüstü yakaladıkları  Serkan Efkan D. (26), Emre T. (23), Erkan D. (27) ve Celal Y.'yi (26) gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 4 kişi, Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik yapmaktan 124'er lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. Askere gideceklerini söyleyerek, para toplayan 4 kişinin, askerlik hizmetlerini yaptıkları belirlendi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:14 Kaynak: DHA

Denizli, Merkezefendi, 3. Sayfa
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