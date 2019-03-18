Son Dakika Haberleri: Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 7 Arkadaşa, Dilencilikten Ceza

Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 7 Arkadaşa, Dilencilikten Ceza

26 dakika önce

MARMARİS'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi.

Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 7 Arkadaşa, Dilencilikten Ceza, System.String[]
MARMARİS'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4'lü ve 3'ü gruplar halinde  "Kardeşimiz askere gidecek, peygamberimiz nuruna" diyerek, vatandaşlardan para isteyen 7 kişiyi takibe aldı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde yapılan takibin sonunda da polis, C.G. (19), D.D. (35), K.İ. (16), B.G. (16), M.A. (21), C.K. (22) ve İ.A.'yı (25) gözaltına aldı. Akarabalık bağları olmadığı belirlenen şüphelilerden D.D., M.A. ve İ.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. 7 şüphelinin üzerinde ele geçirilen 3 kolonya ile 5 şeker kutusuna da el konuldu.

Emniyette sorgulanan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre, dilencilikten 153'er TL para cezası kesildi.  Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:53:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askere Gideceğiz' Diye Para Toplayan 7 Arkadaşa, Dilencilikten Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]