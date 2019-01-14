Askere Gidecek Genç Kazada Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Niğde'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.
Niğde
'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Niğde yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Onur Şevek (27) yönetimindeki 50 EA 274 plakalı hafif ticari araç ile Osman Ümitli'nin kullandığı 66 AAE 210 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, Mert Demiral (19), Onur Şevenk (27), Maksut Ulusoy (19) ve Recep Kömürcü (32) yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mert Demiral doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Demiral'in askere gideceği öğrenildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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