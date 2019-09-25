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Askere gidecek kınalı kuzular gönüllerince eğlendi

52 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde askere gidecek gençlere yönelik asker eğlencesi düzenlendi.

Askere gidecek kınalı kuzular gönüllerince eğlendi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde askere gidecek gençlere yönelik asker eğlencesi düzenlendi.


Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan Belediyesi tarafından düzenlenen asker eğlencesinde 99/4 tertip 31 asker gönüllerince eğlendi. Kılıçarslan Halil Çelebi belde meydanında düzenlenen asker eğlencesi görkemli bir şekilde gerçekleşti. Asker eğlencesine, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman ve çok sayıda belde halkı katıldı. Törene katılanlar tarafından askere gidecek gençlere Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'in bulunduğu birer çanta hediye edildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede askere gönüllerince eğlendiler. Gece de yerel sanatçılar ve zeybek ekibinin gösterisi beğeni ile izlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kılıçarslan, Sinanpaşa, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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