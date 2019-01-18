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Askere Gidemediği İçin İntihar Girişiminde Bulundu İddiası

37 dakika önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağlık sorunları nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen bir genç askere gidemediği için intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Askere Gidemediği İçin İntihar Girişiminde Bulundu İddiası, System.String[]
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağlık sorunları nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen bir genç askere gidemediği için intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'da askere gitmek isteyen fakat ailevi sorunları yüzünden askere gidemediğini söyleyen E.K. isimli genç bir apartmanın 4. katında bulunan dairenin balkondan aşağı atlamak istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların ikna girişimlerine olumsuz cevap veren E.K. atlamak için sürekli balkon korkuluklarında dikilerek bağırmaya devam etti. Olay yerine gelen İlçe Emniyet komiseri intihar girişiminde buluna genç ile irtibata geçerek sıkıntısının ne olduğunu sordu. Erzurum'da topçu birliğinde askerlik vazifesini yapmak için gitmek istediğini, fakat yaşadığı ailevi sorunlar nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen E.K. yardım istedi. Komiser gence söz vererek ikna etti.

İntihar girişiminden vazgeçen E.K., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Gencin askere gitmek istediği için intihara kalkıştığı iddia edildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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