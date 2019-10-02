Son Dakika Haberleri: Askere giden gence imece usulü tıraş
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Askere giden gence imece usulü tıraş

47 dakika önce

Bilecik'te vatani görevini yapmak üzere askere gidecek gencin saç ve sakal tıraşını arkadaşları kendi elleriyle yaptı.

Askere giden gence imece usulü tıraş, System.String[]

Bilecik'te vatani görevini yapmak üzere askere gidecek gencin saç ve sakal tıraşını arkadaşları kendi elleriyle yaptı.


Asker eğlenceleri yüzyıllar öncesine dayanan geleneklerle yapılmaya devam ederken renkli görüntülere de sahne oluyor. Bilecik'te askere giden Ali Aydın'ın arkadaşları Aydın'ın saçlarını ve sakallarını ellerine aldıkları saç kesme makinesi ile kesti. Askere gitmeden önce Aydın ailesi; akrabaları, arkadaşları eş ve dostların katılımı ile asker eğlencesi düzenledi. Gecede askere kınalar yakılırken oyunlar oynandı. Gecenin sonunda gencin arkadaşları, ellerine aldıkları saç-sakal makinesi ile Aydın'ı tıraş etti. Bu anlar renkli görüntülere sahne olurken gecenin sabahında evin önünde mevlit okundu. Daha sonra asker konvoyu yapılarak genç, birliğine teslim olmak üzere İstanbul'a uğurlandı.


"Gelenek, görenek, örf ve adetlerimize yaşatmaya çalışıyoruz"


Ali Aydın, "Gelenek, görenek, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde bana kınalar yakılarak mevlit okutularak duygusal anlar yaşadım. Ardından arkadaşlarım tarafından asker tıraşı yapıldı. Coşkulu bir kalabalıkla araç konvoyu gerçekleştirilerek şu an vatani görevini tamamlamak üzere askere uğurlanıyorum, çok duygu dolu anlar yaşıyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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