Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber - Son Dakika
Üye Girişi

Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber

16.05.2022 23:55
Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç uçurumda motosikletinin yanında ölü halde bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan genç uçurumda motosikletinin yanında ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Etler Mahallesi Çubuk mevkiinde meydana geldi. 21 yaşındaki Yiğit Limoncu, vatani görevini yapmak için gün sayarken motosikletiyle babaannesini ziyaret etmek için evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan ailesi ise jandarma ekiplerinden yardım istedi. 2 gündür kayıp olan Limoncu, arama çalışmaları sonrası yol kenarındaki uçurumda motosikletin yanında ölü bulundu.

Askere gitmeden önce aile fertlerini ziyaret etmek için motosikletiyle dışarı çıktığı öğrenilen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ANTALYA

Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber
Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber
Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber
Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber

YORUMLAR
500
Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti Antalya'da kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu Antalya'da kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:59 Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan Erol Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı açıklandı!
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 00:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement