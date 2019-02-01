Son Dakika Haberleri: Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Genç, Üniversite Öğrenimini Dondurmuş (2)

Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Genç, Üniversite Öğrenimini Dondurmuş (2)

1 saat önce

CENAZELER TESLİM ALINDIAdana'da, kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Askere Uğurlanırken Kazada Ölen Genç, Üniversite Öğrenimini Dondurmuş (2), System.String[]
CENAZELER TESLİM ALINDI

Adana'da, kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babaannesi Elzem Ateş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazeler, daha sonra Karataş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Babaanne- torununun, yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na gelen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Elzem Ateş'in, teyzesi olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. Trafik kazasına neden olan iş makinesinin ışıklarının da kapalı olduğu söyleniyor" dedi. 

Can ÇELİK/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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