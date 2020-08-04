Askeri alan içindeki ağaçlık bölgede yangın çıktı-1 - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına 3 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ediliyor.

Yangın saat 17.20 sıralarında Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 4 arazözün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Askeri personel de çalışmalara katılırken, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Tolga TAHÇI/ İZMİR,