"Askeri alanda düşmana yolu kapattık"
1 saat önce
İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ABD'nin İran'a karşı askeri bir çatışmadan çekindiği için Tahran'a karşı ekonomik savaşı odak noktasına aldığını söyledi.
İran Devrim Muhafızları
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 Kaynak: AA
Komutanı Hüseyin Selami, ABD'nin İran'a karşı askeri bir çatışmadan çekindiği için Tahran
'a karşı ekonomik savaşı odak noktasına aldığını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Komutanı Selami, başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlikte ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın caydırıcı gücü sayesinde ülkeye askeri saldırı ihtimalinin ortadan kalktığını ifade eden Selami, "Askeri alanda düşmana yolu kapattık. Mevcut durumda, savaşın patlak vermesinden endişe duyan düşmanlardır. Bu endişe fiziksel ve taktiksel davranışlarında açıkça görülüyor." dedi.
ABD'nin İran'a karşı askeri bir çatışmadan çekindiğini, bu yüzden ekonomik savaş yürüttüğünü belirten Selami, "Mevcut koşullarda, ekonomik savaş seçeneği düşmanın bizimle yüzleşmesi için ana alandır." ifadesini kullandı.
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