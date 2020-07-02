Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu - Son Dakika

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifiyle, TSK personelinin, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğünün, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücünün, terörle mücadele ve sınır ötesi harekat kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekat icra kapasitesine...

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifiyle, TSK personelinin, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğünün, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücünün, terörle mücadele ve sınır ötesi harekat kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekat icra kapasitesine mütevazi katkılar sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, TSK'nın, gücünü milletten, tecrübesini tarihten aldığına işaret edildi.

TSK'nin, sürekli değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen teröristle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatandaki hak ve menfaatleri korumak, tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak görevlerini başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

TSK'nin kendisine verilen bu görevleri süreklilik, kararlılık ve giderek artan güç ve başarıyla yerine getirebilmesi, her türlü harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlı olduğu vurgulanan gerekçede, iki bin yılı aşkın tarihi geçmişi olan köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle TSK'nin destanlaşan zaferlere imza attığı ifade edildi.

Bu büyük başarıların temelindeki en önemli unsurun dünyanın hayranlığını kazanan disiplinli yapısı olduğuna dikkati çekilen gerekçede, "Hazırlanan kanun teklifi ile TSK'de yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır." denildi.

Gerekçede, içerisinde bulunulan dönem itibarıyla Suriye hudut birliklerinde Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personelin özlük haklarının iyileştirilmesiyle, moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Gerekçede, teklifle, TSK'nin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasında kaynak oluşturabilecek yedek astsubaylık statüsünde görev yapanların, kazandıkları tecrübeden azami faydalanmak için muvazzaf astsubaylığa geçirilmelerinin yasal dayanağının oluşturulması, kritik görevlerde ve zor şartlarda görev yapan askeri sağlık personelinin sağlık hizmet tazminatının artırılmasının da amaçlandığı bildirildi.

Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Kanun teklifinin bütünü ele alındığında yapılan düzenlemeler ile aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan ve peygamber ocağı kabul edilen, milletimizden aldığı sevgi, saygı, güven, dua ve güçle kendisine verilecek her türlü görevi tarihi bir sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de icra etme azim ve kararlılığında olan TSK personelinin, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğü, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harekat kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekat icra kapasitesine mütevazi katkılar sağlanması hedeflenmektedir."

TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:43 Kaynak: AA

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