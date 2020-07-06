Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (1) - Son Dakika

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (1)

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

Komisyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alındı.

Görüşmelerinden ardından kabul edilen teklife göre, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.

Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması dolayısıyla buna ilişkin uyum düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemler yeniden düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.

Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik eğitimi ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin, rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha uzun süre istifade etmek için rütbe yaş hadleri artırılacak.

Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.

Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

Emsalleri arasında temayüz eden, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90'ının üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak 2 yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmeyecek.

Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilecek.

TSK'de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

(Sürecek)

TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (1) - Son Dakika

Son Dakika

19:02 Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 16:35 Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
00:29
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 01:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]