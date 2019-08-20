Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek
1 saat önce
Sivas'ta 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı sınırları içinde bulunan Surp Kevork Ermeni Kilisesi restore edilecek.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:48 Kaynak: AA
'ta 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
sınırları içinde bulunan Surp Kevork Ermeni Kilisesi restore edilecek.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan
ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, tugay arazisindeki Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.
Ayhan, İl Özel İdaresine tahsisli eserin rölöve projesinin onaylandığını, restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.
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