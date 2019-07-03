Son Dakika Haberleri: Askeri araç devrildi: 2 yaralı
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Askeri araç devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker yaralandı.
Uzman Çavuş Mustafa B. yönetimindeki askeri kamyon, İslahiye- Hassa kara yolunun 7. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan astsubay Ali Rıza İ'yi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Rıza İ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Askerlerin vücutlarında kırklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Askeri araç devrildi: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:57 Kaynak: AA
Gaziantep, Hassa, Güncel
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