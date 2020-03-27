Askeri araç devrildi: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Askeri araç devrildi: 2 yaralı (2)
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:41 Kaynak: AA
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