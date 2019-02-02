Son Dakika Haberleri: Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı

Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı

15 dakika önce

Askeri araç devrildi: 3 yaralıÇORUM - Çorum'da askeri bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında asker yaralandı.

Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Askeri araç devrildi: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da askeri bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında asker yaralandı.
Kaza, Çorum- İskilip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ ilçesine giden JAA 122 plakalı askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı askerler ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Çorum, Araç, 3. Sayfa
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