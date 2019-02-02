Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı
15 dakika önce
Askeri araç devrildi: 3 yaralıÇORUM - Çorum'da askeri bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında asker yaralandı.
Askeri araç devrildi: 3 yaralı
ÇORUM - Çorum
'da askeri bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında asker yaralandı.
Kaza, Çorum- İskilip
karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ
ilçesine giden JAA 122 plakalı askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı askerler ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:10 Kaynak: İHA
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
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