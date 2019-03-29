Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı
1 saat önce
Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Hatay
'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antakya- Yayladağı
karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
(Onur Akbulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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