Son Dakika Haberleri: Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı

Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı

1 saat önce

Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.

Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı, System.String[]
Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antakya- Yayladağı karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

(Onur Akbulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Yayladağı, Hatay, Araç, Güncel
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