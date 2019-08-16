Son Dakika Haberleri: Askeri araç devrildi: 8 yaralı
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Askeri araç devrildi: 8 yaralı

1 saat önce

Kilis'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı.

Kilis'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı.
Merkeze bağlı İnanlı köyü hudut bölgesinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.
Yaralanan 8 asker kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer de hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı.
Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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