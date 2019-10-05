Son Dakika Haberleri: Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4'ü asker 7 yaralı
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Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4'ü asker 7 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü asker 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü asker 7 kişi yaralandı.

Hasan Kıraç (49) idaresindeki 44 DA 801 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan Mahallesi kara yolunda devriye görevinden dönen Uzman Çavuş M.C. (23) idaresindeki 46 JAA 514 plakalı askeri araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Astsubay Ü.K. (24), Uzman Çavuşlar M.K.(26) ve A.S. (24) ile otomobildeki R.K. (33) ve H.K. (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4'ü asker 7 yaralı

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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