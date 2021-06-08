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Askeri araç Kars'ta kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Askeri araç Kars'ta kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 askerimiz şehit oldu

08.06.2021 15:52

Kars'ın Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç, keşif için gittikleri köyde yolların engebeli olması sebebiyle yan yattı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 astsubay şehit olurken 1 asker ise yaralandı.

Öğle saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde, içerisinde bir dava için arazi keşfine giden avukat Metin Avunca, Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel'in yanı sıra bir astsubay ve jandarma uzman çavuşun bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

ASKERİ HELİKOPTER DEVREYE GİRDİ

Yaklaşık 500 metre yuvarlanan araç, kayalık alanda durabildi. Olayda avukat Avunca ve Eyüp Bozyel olay yerinde vefat etti. Araçtaki Gülcan Bozyel, astsubay ve uzman çavuş yaralandı. Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler yaralılardan Gülcan Bozyel'i ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine, astsubay ve uzman çavuş ise askeri helikopterle il merkezindeki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı.

Askeri araç Kars'ta kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 askerimiz şehit oldu

Hastaneye kaldırılan bu kişilerden astsubay ile Gülcan Bozyel de kurtarılamadı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine gelerek olay hakkında yetkililerden bilgi aldı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öksüz, kaza sebebiyle üzüntülü olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kazada maalesef 1 astsubayımız şehit oldu, 3 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şehir olarak başımız sağ olsun, jandarma teşkilatımızın da başı sağ olsun. Bir uzman çavuşumuz yaralı, tedavisi sürüyor. Elim, üzücü bir kaza. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve askeri yetkililer de Öksüz'e hastane ziyaretinde eşlik etti.

Askeri araç Kars'ta kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 askerimiz şehit oldu
Askeri araç Kars'ta kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 askerimiz şehit oldu

Jandarma, Asker, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Askeri araç Kars'ta kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika


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