Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
19 dakika önce
Askeri araç kaza yaptı, yaralılar varVAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
VAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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