Son Dakika Haberleri: Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
Son Dakika 3. Sayfa Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

19 dakika önce

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar varVAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

VAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur
Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]