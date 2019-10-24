Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

VAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.