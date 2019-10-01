Askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
1 saat önce
Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandıGaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
(Metin Faruk Tamer/İHA)
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