Son Dakika Haberleri: Askeri araç taşıyan tırda yangın
Son Dakika Güncel Askeri araç taşıyan tırda yangın

Askeri araç taşıyan tırda yangın

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde askeri araç taşıyan tırda yangın çıktı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde askeri araç taşıyan tırda yangın çıktı.

Olay, Pozantı-Tarsus TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır bölgesine sevk edilen askeri konvoydaki bir tırda yangın çıktı. Tırın dorsesindeki askeri iş makinesi, yangın büyümeden indirildi. Askeri konvoydaki diğer sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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