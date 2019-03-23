Askeri Araç Yüklü Rus Savaş Gemisi, Akdeniz'e Doğru Yol Aldı
10 dakika önce
RUS Donanması'na ait, güvertesi askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.
RUS Donanması'na ait, güvertesi askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek, Akdeniz
'e doğru yol aldı. Marmara Denizi
'nden bugün saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz
filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir
köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi
önünden geçiş yapan savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus savaş geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.
Rus savaş gemisinin Ege Denizi
'nden Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edeceği belirtildi.
- Çanakkkale
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:14 Kaynak: DHA
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