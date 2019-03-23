Son Dakika Haberleri: Askeri Araç Yüklü Rus Savaş Gemisi, Akdeniz'e Doğru Yol Aldı

Askeri Araç Yüklü Rus Savaş Gemisi, Akdeniz'e Doğru Yol Aldı

10 dakika önce

RUS Donanması'na ait, güvertesi askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Askeri Araç Yüklü Rus Savaş Gemisi, Akdeniz'e Doğru Yol Aldı, System.String[]
RUS Donanması'na ait, güvertesi askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi,  Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus savaş geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Rus savaş gemisinin Ege Denizi'nden Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edeceği belirtildi.

- Çanakkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

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