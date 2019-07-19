Askeri araca roketli saldırı
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Bitlis'in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK
'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralındı. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak
kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." denildi.
(İHA)
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