Son Dakika Haberleri: Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna...
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Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna...

1 saat önce

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personellerini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç memleketi Gaziantep'te son...

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personellerini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna...

Jandarma, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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