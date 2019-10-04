Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna...
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Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personellerini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç memleketi Gaziantep'te son...
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personellerini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
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