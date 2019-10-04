Son Dakika Haberleri: Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna...
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Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna...

48 dakika önce

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna uğurlandıTOKAT - Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna...

Jandarma, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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