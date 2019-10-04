Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna...
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Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna uğurlandıTOKAT - Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna uğurlandı
TOKAT - Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'a son yolculuğuna uğurlandı.
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