Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

05.06.2022 16:49

Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Kırklareli'nde askeri araç ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü otomobilinin çarpıştığı kazada 1 öğretmen hayatını kaybetti, aralarında askeri personelin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde askeri araç ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü otomobilinin çarpıştığı kazada 1 öğretmen hayatını kaybetti, aralarında askeri personelin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Tozaklı kavşağında 39 EY 937 plakalı B.Ö. yönetimdeki askeri minibüs, 39 DP 636 plakalı S.Ç. yönetimdeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü otomobili ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sürücüler ile toplamda 9 kişi yaralandı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetti.

Vali Birol Ekici yaralıları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Ekici yaptığı açıklamada, "Bugün biliyorsunuz tüm ülkemizde LGS sınavı icra ediliyor. Sınav görevinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürümüz İbrahim Dalkılıç görevi esnasında aracın kaza yapması sonucu vefat etti. Çok üzgünüz. Tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Pınarhisar Halk Eğitim Müdürümüz burada şu anda o da müşahede altında aracın şoförü de burada durumları iyi. Kaza bir askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aracı ile çarpışması sonucu olmuştur. Kazada askeri araçta hafif yaralı askerlerimiz var ancak okul müdürümüz maalesef hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

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Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Sağlık çalışanları kazada araçta sıkışan sürücü için seferber oldu Sağlık çalışanları kazada araçta sıkışan sürücü için seferber oldu Trakya'da LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı Trakya'da LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Askeri araçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün aracı çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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