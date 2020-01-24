Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti - Son Dakika

Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti

6 saat önce

Konya'da MPG Makine AŞ tarafından imal edilen, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapacak Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K, kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.

Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti, System.String[]

Konya'da MPG Makine AŞ tarafından imal edilen, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapacak Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K, kalifikasyon testlerini başarıyla geçti.

AA muhabirinin Savunma Sanayii Başkanlığından aldığı bilgiye göre, her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkati çeken 46 ton ağırlığındaki kurtarıcı, çekme, kaldırma, eğim, hız, tırmanma ve patlatma gibi çok sayıda teste tabi tutuldu.

Yüzde 60 eğimde zorlanmadan ilerleyen kurtarıcı, bom vinci, yedekte çekme, çeki demiri ile çekme, çekilme ve sudan geçme testlerinde göz doldurdu.

Saatte 80 kilometre sürate ulaşabilen M4K'nin yüzde 25 yan eğimde ilerlemesi ve balistik, patlatma ve tekerlek yangın söndürme sistemi testindeki başarısı dikkati çekti.

Silah kulesi ve iç konuşma sistemi testini de başarıyla tamamlayan kurtarıcı, 4 kişilik konforlu ve geniş iç hacme sahip kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmata karşı yüksek koruma sağlıyor.

Beş noktalı emniyet kemerleri, KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, özel tasarım koltuklar, personel için güvenli ortam oluşturuyor.

Taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların cankurtaranı olarak ifade edilen M4K, 600 beygir gücündeki motoru, tork konvertörlü otomatik şanzımanı gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

M4K, güzergahta veya görev anında oluşabilecek tehditlere karşı ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (SARP) ile donatıldı.

Operasyonda kullanılmak üzere 3 halat tamburuna sahip kurtarıcının, 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesi bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek 29 kurtarıcı, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapacak.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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