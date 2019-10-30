Son Dakika Haberleri: Askeri bando konserine büyük ilgi
Son Dakika Güncel Askeri bando konserine büyük ilgi

Askeri bando konserine büyük ilgi

6 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bandosunun konserinde vatandaşlar Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve marşlarla büyük bir coşku yaşadı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kutlama etkinleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bandosu tarafından anlamlı bir konser düzenlendi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfisinde düzenlenen konsere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Konser girişinde vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Bayrakları dağıtılırken, Hava Bando Binbaşı Levent Geçgin önderliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve marşlar hep bir ağızdan büyük bir coşku ile seslendirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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