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Askeri bandodan Cumhuriyet konseri

9 dakika önce

Askeri bandodan Cumhuriyet konseriSAMSUN - Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt AVM'de Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Bando Komutanlığı bir gösteri gerçekleştirdi.

Askeri bandodan Cumhuriyet konseri

SAMSUN - Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt AVM'de Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Bando Komutanlığı bir gösteri gerçekleştirdi.

Samsun'da devam eden 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa ilgi yoğundu. Çok sayıda çocuk ve ebeveynlerin katıldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu. Programa oğluyla birlikte katılan Hakan Karataş, "Burada olmak ve şu andaki maneviyat gerçekten çok farklı. Normalde burada yaşamıyorum ama bugün burada bu ortama şahit olmak çok güzel" dedi.

Bando takımının konserine ailesi ile birlikte katılan Serdar Kırmacı 29 Ekim etkinliklerini takip ettiklerini belirterek, "Mümkün olduğunca bu coşkuyu yaşamaya çalışıyoruz ve sosyal medyadan nerelerde etkinlik olduğunu takip ediyoruz. Bütün kutlamalara katılmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bando gösterisini bebeği ile takip eden Berna Karaoğlan, konserden çok etkilendiklerini belirterek, "Biz 7'den 70'e Cumhuriyet için varız ve bundan sonra da olacağız. Gördüğünüz gibi bebeğimizle buradayız ve etkinliğin içerisindeyiz. Aynı aşkla her zaman demokrasinin arkasında olacağız" diye konuştu.

Konser, sahneye çocukların çıkması ile birlikte devam etti. İzleyicilerin de parçalara eşlik etmesi ile birlikte coşkulu anlar yaşandı.

Askeri bandodan Cumhuriyet konseri

29 ekim cumhuriyet bayramı, Yeşilyurt, 29 Ekim, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
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