Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser - Son Dakika

Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser

6 saat önce

Samsun'da 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde askeri bando konseri ile coştu.

Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser, System.String[]

Samsun'da 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde askeri bando konseri ile coştu.


Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibi tarafından 23 Nisan Ortaokulu öğrencilerine okul bahçesinde sürpriz bir konser verildi. Her cuma günü çalan son zille İstiklal Marşı okuyup evlerine dağılan öğrenciler bu kez karşılarında askeri bando ekibini buldu.


Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibi okula otobüsle gelerek okul bahçesinde bekleyen öğrencilere sürpriz yaptı. Okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okumak için toplanan öğrenciler önce yapılan konserlerle eğlendi. Daha sonra bando ekibinin çaldığı İzmir Marşı ve Hayat Bayram Olsa gibi parçalarla coşku dolu anlar yaşadı. Her pazartesi ve cuma günleri okudukları İstiklal Marşı'nı ise bu kez askeri bando eşliğinde söylediler.


Etkinlikle ilgili okulla iletişime geçildiği ancak havaların kötü olması sebebiyle bir iptal durumu olabileceği için öğrenciler üzülmesin diye haber verilmediği böylece bu şekilde bir sürpriz yaşandığı öğrenildi. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Ekibinin ziyaretinden mutluluk duyan çocuklar konser sonunda asker ağabeyleriyle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra okul tarafından takdim edilen çiçekle sürpriz etkinlik son buldu. - SAMSUN

23 Nisan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez

Son Dakika Haberleri
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
00:08 FLAŞ - Son Dakika
00:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi - Son Dakika
00:05 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Sema Ayini - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2019 - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 00:15:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]