Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika

Mersin'deki askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Er Önder Erengöl, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Erengöl'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri bir törenle Paşa Cami avlusuna getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Erengöl'ün naaşı, Bayrattepe Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına götürülerek defnedildi.

Törene, ailesi ve sevenleri ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.???????