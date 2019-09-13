Son Dakika Haberleri: Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı
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Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı

2 saat önce

Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı 3 asker taburcu oldu, 4 asker başka hastaneye sevk edildi Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildiİZMİR - İzmir Foça'da bulunan 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım düşmesi nedeniyle 7...

Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı

3 asker taburcu oldu, 4 asker başka hastaneye sevk edildi

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

İZMİR - İzmir Foça'da bulunan 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım düşmesi nedeniyle 7 asker yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'ndeki bulunan 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine, sabah saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Eğimde olan askerlerden 7'si yaralanırken, yaralı askerler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3'ü taburcu edildi ve birliklerine gönderildi. 4 asker ise Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yıldırımın eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı

Jandarma, İzmir, Foça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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