Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
1 saat önce
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi. - KİLİS
Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi