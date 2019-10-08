Son Dakika Haberleri: Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
Son Dakika 3. Sayfa Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

55 dakika önce

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket ettiKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

Komando, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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