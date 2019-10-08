Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
55 dakika önce
Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket ettiKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.
Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi