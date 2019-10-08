Son Dakika Haberleri: Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
Son Dakika Güncel Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

37 dakika önce

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti, System.String[]

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Komando, Suriye, Hatay, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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