Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
37 dakika önce
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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