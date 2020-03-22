Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika

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Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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