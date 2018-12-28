Askeri Birliklere Sevkiyat Sürüyor
52 dakika önce
Askeri birliklere sevkiyat sürüyorKİLİS - Suriye'de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkiyatları sürüyor.
Askeri birliklere sevkiyat sürüyor
KİLİS - Suriye
'de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis
üzerinden sevkiyatları sürüyor.
Doğu ve batı illerinden yola çıkan askeri birlikler, araç ve gereçleriyle Kilis'e gelişleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterinde bulunan çeşitli araç ve gereçleriyle birlikte Kilis'e gelen askeri birlikler ile araçları, tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının Suriye'ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:08 Kaynak: İHA
Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok