Son Dakika Haberleri: Askeri Birliklere Sevkiyat Sürüyor

Askeri Birliklere Sevkiyat Sürüyor

52 dakika önce

Askeri birliklere sevkiyat sürüyorKİLİS - Suriye'de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkiyatları sürüyor.

Askeri birliklere sevkiyat sürüyor

KİLİS - Suriye'de görev yapmak üzere gelen askeri birliklerin Kilis üzerinden sevkiyatları sürüyor.
Doğu ve batı illerinden yola çıkan askeri birlikler, araç ve gereçleriyle Kilis'e gelişleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çeşitli araç ve gereçleriyle birlikte Kilis'e gelen askeri birlikler ile araçları, tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının Suriye'ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:08 Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Genel
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