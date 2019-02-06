Askeri Casusluk' Davasında 3 Tahliye

İzmir'deki 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada verilen ara kararda 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

İzmir'deki 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada verilen ara kararda 3 tutuklu sanık tahliye edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 'Askeri Casusluk' duruşmasına, 16 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısının bir önceki celsede sunduğu mütalaasına ilişkin söz alan taraflar, bazı taleplerde bulundu. Tutuklu sanık Memduh Tosun, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, suç işlemediğini ve yargılama neticesinde beraat edeceğine emin olduğunu savundu. Tosun, 'Askeri Casusluk' soruşturmasında çalışmadığını öne sürerek, ByLock kullandığı iddiasını da reddetti.



"KAKAOTALK KULLANDIM"



Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise ByLock kullandığını kabul ettiğini belirtti. Mahrem fişleme listesinde yer almadığını ileri süren Çakmak, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme Başkanının, "KakaoTalk kullandın mı?" sorusuna da Çakmak, "Kullandım" diye cevap verdi. Tutuklu sanık Suat Güreycan da 39 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, rahatsızlığı gerekçesiyle tahliyesini istedi. Tutuklu sanık Ramazan Özdemir ise Bank Asya'da hesabı olduğunu, ancak bankacılık işlemlerini kimsenin talimatıyla yapmadığını ifade etti. Özdemir, hakkındaki fişlemenin çelişkiler barındırdığını ve uydurma olduğunu ileri sürdü.



3 SANIĞA TAHLİYE



Verdiği ara kararda tutuklu sanıklar Ali B., Hanifi A. ve Yasin Ç.'nin tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, tahliye olan bu sanıklara adli kontrol şartı da koydu. Tutuklu sanık sayısının 13'e düştüğü 'Askeri Casusluk' davasında esasa yönelik savunmaların alınacağı duruşmalar 24 Nisan'da başlayacak.



İDDİANAMEDEN



"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmederken, sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı, 5 zanlı daha sonra tahliye edildi. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 91'e yükseldi.



(Ali Gözeten/İHA)

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