Askeri casusluk kumpas davasında 61 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Askeri casusluk kumpas davasında 61 sanığa hapis cezası

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

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İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada karar açıklandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada son sözü sorulan sanıklar beraatleri yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti duruşmaya verilen aranın ardından açıkladığı kararda 96 sanıktan 12'sinin firari olması nedeniyle dosyaların ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti 18'i albay 41 eski asker ile örgütün asker yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 1 sanığın da "terör örgütü üyeliğine yardım" suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Heyet 4 kişi hakkında etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Davada 1 kişinin ölüm, 1 kişinin de mükerrer dava nedeniyle davalarının reddine karar verirken, 17 kişi hakkında da beraat kararı verildi. Öte yandan mahkeme heyeti Hava Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat biriminde kurmay başkanlığı ve İKK Şube Müdürlüğünde görev yapmış eski Kurmay Albay Üryani K. ile örgütün asker yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapan 9 kişi ile birlikte 10 sanığın da hükmen tutuklanmasına karar verdi. Davada ayrıca, kamuoyunda bilinen ismi ile Kayseri Işık (hipnoz) davasında Ahmet Zeki Üçok'un işkence yaparak ifadesini aldığı iddia edilen 2 astsubay ile mahrem imamları olduğu iddia edilen 1 kişi hakkında terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyetine karar verildi.


Davanın geçmişi


"Gizli bilgi ve belge bulundurma" iddiaları ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar elektronik postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilirken, soruşturma aşamasında görev yapan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanarak suç duyurusunda bulunulmuştu. "Askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin çoğu emniyet mensubu olan sanıklar yargılanmıştı. 29 Mayıs 2019'daki karar duruşmasında, 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine 6 yıl 10 ay 15 gün ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Öte yandan Askeri Casusluk" soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davanın ise ayrı görülmesi kararlaştırılmıştı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Askeri casusluk kumpas davasında 61 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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