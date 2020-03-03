Askeri casusluk kumpası savcısı Kılınç'ın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri casusluk kumpası savcısı Kılınç'ın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Askeri casusluk kumpası savcısı Kılınç'ın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan İzmir'deki "askeri casusluk kumpası" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Askeri casusluk kumpası savcısı Kılınç'ın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan İzmir'deki "askeri casusluk kumpası" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ'nün İzmir'deki askeri casusluk kumpası davasının savcısı Zafer Kılınç, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne İpsala'da yakalanmıştı. FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kılınç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanının, dava dosyasına gelen evrakları okumasının ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Kılınç'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığını, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından firar ettiğini belirtti. Sanığın, örgütün gaybubet evlerinde saklandığını ifade eden savcı, Mustafa Bilgili ile Halil İbrahim Kütük'ün kaldıkları evde Kılınç'ın parmak izinin bulunduğunu kaydetti.

Yargılama aşamasında sanığın FETÖ mensubu olduğunun anlaşıldığını vurgulayan savcı, Kılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Kılınç ve avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatına savunma için ek süre verilmesine hükmetti. Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
'Twerk'lü sünnet düğününde karar çıktı: 1 dansçıya 10 ay hapis, diğer sanıklara beraat Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri casusluk kumpası savcısı Kılınç'ın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]