Son Dakika Haberleri: "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında 41 sanığa hapis cezası
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"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında 41 sanığa hapis cezası

1 saat önce

İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte deliller üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine, 6 yıl 10 ay 15 günden 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezası verildi.

İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte deliller üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine, 6 yıl 10 ay 15 günden 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezası verildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve müştekiler hazır bulundu.
Tutuksuz sanıklar eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ve eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ise duruşmada yer almadı.
Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını savundu.
Uzun tutukluluk süreleri ve ailevi açıdan mağduriyet yaşadıkları belirten tutuklu sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Tutuksuz sanıklar da beraatlerini istedi.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Karara göre, haklarında yakalama kararı bulunan 15 sanığın dosyası tefrik edildi.
41 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi suçlardan 6 yıl 10 ay 15 gün ila 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklardan dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, FETÖ üyeliği ve diğer suçlardan 50 yıl 10 ay 26 gün, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün ve eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası aldı.
Mahkeme, 34 sanığın beraatine karar verdi.
Mahkum olan sanıklar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "yasak bilgileri açıklamak", "iftira", "suç uydurma ve suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından beraat etti.
Mahkeme heyeti, 5 sanık hakkında tahliye, 1 sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:17 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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